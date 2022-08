Por serviço ruim, Enel é multada em R$ 3 milhões; prefeitos vão ao MP

Renan Soares

Especial para o Diário



30/08/2022 | 13:31



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC se reuniu na manhã desta terça para mais uma assembleia-geral ordinária. Entre as pautas, a qualidade do serviço fornecido pela Enel, considerado ruim pelos representantes das sete cidades. De acordo com o presidente do Consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), a empresa foi multada em R$ 3 milhões pelo Procon. Além da medida, documentações serão encaminhadas pelo Consórcio ao MP (Ministério Público) solicitando a melhoria no serviço. A atuação das GCMs, foi outro ponto discutido, sendo que o consenso foi pela manutenção dos atuais serviços prestados pelas corporações.

“A Enel tem prestado um péssimo serviço aqui na região, hoje é a campeã de reclamações com relação à qualidade do serviço, não só de Santo André. Ninguém quer prejudicar a empresa, mas não dá para o serviço ter a qualidade que tem, recebendo reclamações constantemente. Foi uma participação de todas as cidades. Estávamos seis prefeitos e o representante de São Caetano, e todos, de maneira unânime, reconhecem que o serviço precisa melhorar para atender melhor o nosso consumidor”, afirma o prefeito Paulo Serra, sobre a medida. Apenas o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), não compareceu a reunião e enviou representante.

Conforme noticiado hoje pelo Diário, o resultado de um julgamento da Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) levantou questões sobre o papel das GCMs (Guardas Civis Municipais) na segurança pública. Segundo a Sexta Turma do STJ, a guarda municipal, por não estar entre os órgãos de segurança pública previstos pela Constituição Federal, não pode exercer atribuições das polícias Civil e Militar.

Ribeirão Pires, que havia informado ontem que acataria a decisão, decidiu seguir os outros municípios e vai continuar normalmente com as ações das guardas municipais. O Consórcio enviará um manifesto ao STJ e ao STF (Supremo Tribunal Federal), reforçando a importância da Guarda para as cidades. “Vamos formalmente fazer uma manifestação do Consórcio Intermunicipal, para que nossas GCMs tenham tranquilidade e segurança para continuar atuando da mesma forma com o poder de polícia”, complementou o presidente Paulo Serra, reforçando que a medida da Sexta Turma no julgamento vale apenas para o caso em questão, o que o Diário já havia adiantado antes da reunião.

Em contato com o Diário, a companhia afirmou que vai retornar um posicionamento em breve.