Meghan Markle abre o jogo sobre relação com família real e diz que perdoar exige muito esforço

30/08/2022 | 12:11



Mais alguns trechos da entrevista de Meghan Markle para o veículo The Cut foram divulgados! Dessa vez a duquesa de Sussex falou sobre a relação com a família real e refletiu sobre a força do perdão. Vale pontuar que ela está sendo muito criticada pelas declarações às vésperas dos 25 anos da morte de Diana.

Acho que o perdão é muito importante. É preciso muito mais energia para não perdoar. Mas perdoar exige muito esforço. Eu realmente fiz um esforço ativo, especialmente sabendo que posso dizer qualquer coisa, disse ela.

Meghan também opinou sobre a relação do marido Harry com o pai, o príncipe Charles, quando questionada sobre o processo que abriu contra o The Mail on Sunday por ter divulgado uma carta de sua autoria:

Harry me disse: Perdi meu pai neste processo. Não precisava ser para eles dois como foi para mim, mas essa é a decisão dele, afirmou.

Na entrevista, ela afirmou que ela e o amado ficaram felizes em sair da Inglaterra.