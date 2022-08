Fernando Scherer comemora chegada de Bento e Mel: O mais novo vovô do Brasil e o mais babão

30/08/2022 | 12:10



Toda a internet estava super ansiosa pelo nascimento dos gêmeos de Isabella Scherer, e parece que o vovô Fernando Scherer também! Na noite da última segunda-feira, dia 29, logo após o nascimento dos pequenos, o ex-nadador surgiu nos Stories super feliz com a notícia.

O Xuxa comemorou a chegada dos netos Bento e Mel cheio de carinho e ainda aproveitou a oportunidade para agradecer todas as mensagens de apoio que recebeu:

O mais novo vovô do Brasil. E o mais babão!, brincou. Eu não estou dando conta de responder a tantas mensagens de carinho e de amor. Então passou aqui para agradecer a todas as mensagens. Um beijo no coração de todos.

Vale lembrar que os bebês, são fruto da relação entre Isabella e Rodrigo Calazans, nasceram por parto cesárea na última segunda-feira, dia 29, após terem dado vários sustos na mamãe. Mas agora está tudo bem e a família está aproveitando a nova fase com muito amor.