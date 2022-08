Ibovespa cai com commodities e perdas na bolsa de NY

30/08/2022 | 12:01



O Índice Bovespa opera em queda firme nesta terça-feira, 30, e vem renovando sucessivas mínimas, registrando perdas acima de 1%. As ordens de venda são mais expressivas nas ações de commodities, como Petrobras, Vale e siderúrgicas, mas também começam a afetar papéis que vinham operando em alta, como os de consumo e varejo.

Nos Estados Unidos, o índice de confiança do consumidor ficou acima das estimativas dos analistas em julho. E a abertura de postos de trabalho no mesmo mês ficou quase 1 milhão acima do esperado.

Os dois dados reforçaram a cautela do investidor ao sinalizar fôlego da economia norte-americana e risco de inflação. Assim, os índices de Nova York também recuam, reforçando a influência que já vinha sendo exercida pelas commodities.

"O receio de que o Federal Reserve leve a economia americana à recessão mantém os mercados nervosos e esse ambiente deve se estender pelos próximos dias, quando os investidores esperam dados importantes como o relatório "payroll", disse André Luzbel, head de renda variável da SVN Investimentos.

Às 11h53, o Ibovespa tinha 111.333,16 pontos, em queda de 0,88%. Na mínima do dia, minutos antes, chegou a cair 1,06%. Petrobras ON e PN caíam mais de 4%.