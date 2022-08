Na França, ministro pede economia de energia e alerta para risco de racionamento

30/08/2022 | 12:00



O ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, afirmou que todos devem "dar uma prova de sobriedade" com relação ao consumo de energia, no contexto atual do país. Em declarações a repórteres nesta terça-feira, 30, a autoridade disse que o país busca diversificar suas fontes de energia, para além do gás da Rússia, mas advertiu para a possibilidade de um inverno local "particularmente duro".

A Europa enfrenta cortes no fornecimento do gás da Rússia, no contexto de tensões geopolíticas por causa da guerra na Ucrânia. Moscou tem dito que faz trabalhos de rotina como manutenções, mas há o temor entre nações europeias de que a motivação seja política e de que a Rússia possa cortar de vez esse fornecimento.

Le Maire ressaltou a importância de se reduzir o consumo de energia, nesse contexto. Ele afirmou que é necessário um esforço do setor de transportes, das empresas, da administração pública e do comércio. E não descartou que possa ser organizado um racionamento de energia para empresas, a depender do quadro. De qualquer modo, disse que essa deve ser uma última opção, "porque não queremos acrescentar uma crise econômica à crise energética".