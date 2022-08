Aprenda a sair de uma pasta compartilhada do Pinterest

Bianca Bellucci

Do 33Giga



30/08/2022 | 11:55



A pasta compartilhada do Pinterest serve para dividir inspirações com amigos. No entanto, esse tipo de conteúdo pode deixar de fazer sentido após algum tempo e acabar poluindo o perfil. Se você se encontra nessa situação, saiba que é possível sair de uma pasta em poucos passos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Acesse a pasta compartilhada do Pinterest que você quer sair. Em seguida, dê um toque no grupo de fotos de perfil.

2. Clique no botão “Sair”, que aparece ao lado do seu nome.

3. Confirme a ação selecionando “Sair”. Pronto! Você não faz mais parte dessa pasta compartilhada do Pinterest.

Na galeria, veja em capturas como sair de uma pasta compartilhada do Pinterest. O tutorial foi realizado com um celular iOS, mas é similar em aparelhos Android e também na versão para desktop: