Abertura de postos de trabalho nos EUA sobe a 11,239 milhões em julho, diz Jolts

30/08/2022 | 11:26



A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos subiu a 11,239 milhões em julho, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 29, pelo Departamento do Trabalho do país.

O número de junho foi ligeiramente revisado para cima, de 10,698 milhões a 11,040 milhões.