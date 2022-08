Assessoria nega saída de Eliana do SBT, e apresentadora grava programa na emissora para o Natal

30/08/2022 | 11:11



Parece que Eliana não está se importando com os rumores envolvendo o seu nome! Através dos Stories do Instagram, a apresentadora mostrou que segue firme e forte trabalhando na emissora SBT.

Com um look totalmente branco, Eliana revelou que já estava gravando um programa que irá ao ar apenas no Natal:

- Eu sigo aqui, prontíssima para o nosso programa? e vocês acreditam que a gente já está gravando Minha Mulher que Manda para o Natal, disse ela.

Sobre a possível ida da apresentadora para a Rede Globo, a assessoria da artista afirmou ao ESTRELANDO que ela não recebeu nenhum convite ou teve contato com outra emissora:

Mais uma vez viemos informar de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do Programa Eliana, no SBT.

Recentemente, Eliana falou sobre a suposta rivalidade com Angélica e Xuxa.