Tiago Barnabé, intérprete de Narcisa do programa da Eliana, sofre com perda de voz

30/08/2022 | 11:11



O colunista Alessandro LoBianco do A Tarde é Sua revelou que Tiago Barnabé está passando por um momento muito difícil ao sofrer perda de voz. O intérprete da personagem Narcisa, do programa da Eliana, teria passado no hospital na última segunda-feira, dia 29, a pedido da apresentadora do SBT para realizar exames e entender o que está acontecendo.

- Ele está vivendo um drama porque começou a perder a voz. Há cerca de 10 dias a voz dele começou a falhar. Ele não sente dor na garganta, não sente nada que fosse um sintoma que levasse a desconfiança de uma coisa mais precisa, mas a voz começou a falhar e a própria Eliana ficou muito preocupada com isso, assim como toda a produção.

O artista estaria nessa situação há vários dias, mas não sente dor na garganta.

- Há dez dias, quem acompanha ele mais de perto, pôde perceber que ele vem postando fotos com um inalador nas redes sociais. Ele tem usado o inalador justamente para abrir as vias e tentar abrir a garganta porque ele diz que têm momentos que ele perde a voz. Ele não sente dor, mas sente a garganta fechando, como se tivesse uma cãibra. Isso está acontecendo com muita frequência.

O jornalista relata que Tiago estaria fazendo acompanhamento com uma fonoaudióloga e ainda tenta descobrir a origem do problema.

- Na última gravação, relataram que realmente ele perdeu significativamente a voz diversas vezes. Os colegas de trabalho estão sofrendo com isso. Ele está tendo o apoio de uma fonoaudióloga, fazendo online. Mas durante a fono a voz dele também está falhando, então a própria fono também orientou que ele tem que ver o que está acontecendo. Ele comentou com pessoas próximas que talvez pudesse ser uma gripe, que ia esperar para ver. Fez teste de Covid-19, não tem nada.

Barnabé teria sentido um calo na garganta no último domingo, dia 28.

- Ontem, no Passa ou Repassa, ele notou que está com um calo na garganta. Ele confirmou essas informações, eu consegui falar com ele hoje. Ele está super assustado porque a voz dele é a matéria-prima de trabalho dele e que, inclusive, está preocupado de já ter que cancelar alguns contratos, alguns comerciais e tá indo a pedido da Eliana pro hospital para ver o que está acontecendo. Está super assustado, Eliana também e a equipe super preocupada com o Thiago.

Nesta terça-feira, dia 30, o artista usou as redes sociais para tranquilizar os fãs:

- Está tudo bem, eu só passei no hospital porque eu continuo perdendo a voz, então era melhor ver isso mais a fundo. Assim que saírem os resultados dos meus exames, eu passo para vocês direitinho. Obrigado por todo o carinho.