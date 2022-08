Rainha faz assim! Madonna é a primeira mulher a entrar para lista de dez melhores álbuns da Billboard 200 a cada década desde os anos 80

30/08/2022 | 11:11



Quem pode, pode! Após tantos anos de muitos sucessos, Madonna continua surpreendendo seus fãs com recordes. Recentemente, a cantora se consagrou como a primeira mulher a entrar na lista dos dez melhores álbuns da Billboard 200 a cada década desde os anos 80

O compilado de remixes, Finally Enough Love, foi lançado e já estreou em oitavo lugar nas paradas. Mas, no passado, Madonna conseguiu emplacar mais de 20 álbuns. Só em 1980, ela registrou um total de cinco no top dez: Madonna , Like a Virgin , True Blue , trilha sonora de Who's That Girl e Like a Prayer. Em 1990, ela emplacou: I'm Breathless: Music From and Inspirado no filme Dick Tracy , The Immaculate Collection , Erotica , Bedtime Stories , Something to Remember. Em 2000: Music , GHV2: Greatest Hits Volume 2 , American Life , Confessions on a Dance Floor , Hard Candy e Celebration. E nos anos 10: Sticky & Sweet Tour , MDNA , Rebel Heart e Senhora X.

Veja o top 10 atual

AC/DC

Def Leppard

Paul McCartney

Madonna

Metallica

Ozzy Osbourne

Robert Plant

Prince

Bruce Springsteen

James Taylor