Luana Piovani celebra 46 anos de idade trabalhando: -Se tem uma coisa que não é fácil, é passar aniversário longe dos filhos

30/08/2022 | 10:11



Na última segunda-feira, dia 29, Luana Piovani completou 46 anos de idade e celebrou a data trabalhando muito no set de gravação da primeira novela portuguesa que irá estrelar. Nos Stories do Instagram, a atriz agradeceu as mensagens de carinho e declarou:

- O dia é longo e é quase todo meu. Mas estou exatamente onde eu queria e do jeito que eu queria. Queria fazer novela e estou cá. Vou passar o dia do meu aniversário trabalhando muito grata e feliz.

Para gravar os registros, a artista surgiu com a caracterização da personagem médica e contou que estava estudando as falas das cenas que gravaria no dia seguinte. No entanto, ela não poderia passar o aniversário sem tomar ao menos uma cervejinha, não é mesmo?

- Sabe o que eu estou fazendo aqui no meu cantinho no camarim? Já estou vestidinha, estou estudando para amanhã. Tem várias cenas chatinhas com termos super específicos de hospital. Eu vou sair daqui e vou tomar aquela breja, né papai? Que eu estou fazendo 46 anos, estou muito feliz e não estou morta. É bom a gente tentar colocar as coisinhas na cachola enquanto está dando, que daqui a pouco...

Já nesta terça-feira, dia 30, ela revelou aos seguidores que o namorado, Lucas Bittencourt, a surpreendeu com um jantar romântico.

- Já amanheci cansada, achei que ontem ia tomar só uma cervejinha. Lucas tinha preparado um super jantar surpresa para mim e hoje estou aqui no estúdio com 15 cenas para fazer no hospital.

Em seguida, Luana se emocionou ao exibir um vídeo que recebeu dos filhos lhe desejando parabéns.

- Dei uma choradina. Ele tinha mandado esse video, Pedro fez e mandou. Eu ia postar no feed que esse é o meu maior presente de aniversário, mas ele postou e eu acabei vendo. Se tem uma coisa que não é fácil, é passar aniversario longe dos filhos. Amanha é aniversario dos geminhos e eu também estou sem eles, mas tudo bem. Todo mundo está com saúde e é isso que importa.