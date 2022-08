Buzz Lightyear é você? Rodrigo Bocardi é zoado por Sabina ao usar touca de polo aquático: Cabeçudo

30/08/2022 | 10:10



Rodrigo Bocardi usou uma toca de polo aquático na manhã desta terça-feira, dia 30, durante o Bom Dia São Paulo e virou motivo de piadinhas na internet e entre seus colegas de trabalho. Teve gente até o comparando com o personagem do desenho animado, Toy Story - Buzz Lightyear.

Durante o quadro de esportes do programa matinal, Alessandro Jodar abordou o assunto do polo aquático e mostrou que havia levado duas toucas idênticas às usadas pelos atletas. O repórter e o apresentador usaram juntos o acessório, já prevendo que iriam virar meme nas redes sociais.

- Para delírio da internet, da galera. Vocês estão rindo do que?, questionou Bocardi, ao ouvir que todas as pessoas presentes no estúdio estavam se divertindo com a situação.

- A gente provoca e ele cede. Fica mais cabeçudo, né?, brincou Sabina Simonato.

- Ao infinito e além, Bocardi. Jodar relembrou a fala característica de Buzz Lightyear.

Nas redes sociais as comparações não pararam. Os internautas até começaram a fazer montagens com a foto do jornalista e o desenho animado, e ficou igualzinho mesmo, né?

A vida imita a arte. Obrigado pelo entretenimento, Bocardi.