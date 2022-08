Após declarações polêmicas envolvendo a realeza, Meghan Markle é criticada, entenda

30/08/2022 | 10:10



A entrevista de Meghan Markle para a revista The Cut não foi bem vista por membros e súditos da realeza britânica. A atriz e duquesa expos uma série de opiniões às vésperas dos 25 anos da morte de Diana.

Uma fonte ligada à realeza conversou com o site TMZ e declarou:

Parece que a Meghan tem essa necessidade de se relacionar com a Diana, disparou.

A fonte não parou por ai e ainda afirmou:

Nesse caso em particular, a equipe dela pediu para que a matéria fosse publicada antes do aniversário [da morte da mãe do Príncipe Harry]. Assim as coisas estão girando sempre em torno dela. Eita!

Vale pontuar que a princesa Diana faleceu no dia 31 de agosto de 1997 em um acidente de carro em Paris.