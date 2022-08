Emprego em alta

Heitor Santos



30/08/2022 | 10:07



Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de críticas dos adversários que pleiteiam o Palácio do Planalto quando, em debate promovido por pool de veículos de imprensa na noite de domingo, exibido pela TV Bandeirantes, disse que a economia do Brasil estava “bombando”. Em linguagem simples e clara, adequada a um líder quando se propõe a ser compreendido pela população em geral, o presidente estava se referindo à avalanche de bons indicadores que a administração federal está produzindo. Entre eles, os de criação de emprego. Reportagem nesta edição do Diário mostra que o Grande ABC começa o semestre com a geração de 4.791 postos com carteira assinada.

Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) são bastante animadores para as sete cidades. Ao apontarem crescimento de 50,28% em relação ao mês anterior, as estatísticas mostram que a região está se recuperando economicamente após superar o período mais crítico da pandemia do novo coronavírus. São Bernardo, com 1.444 postos, e o setor industrial, com 1.776, foram os grandes destaques do levantamento oficial do Ministério da Economia.

A recuperação do setor produtivo, onde estão os principais salários, também é fator a ser comemorado pelo Grande ABC, que deve muito de sua pujança socioeconômica ao segmento. A desindustrialização das sete cidades tem acelerado a perda da qualidade de vida dos moradores. Reverter o processo, portanto, se torna essencial para a obtenção de futuro melhor.

Com a pandemia na iminência de terminar e os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia se dissipando paulatinamente, Bolsonaro poderá, finalmente, mostrar todo o potencial que acabou represado por ambas as adversidades. Mas os bons resultados que o País colhe neste momento são frutos do trabalho sério que a equipe comandada pelo presidente realizou enquanto muitos dos que agora se apresentam como salvadores da pátria passavam os dias criticando. Mas nada fora do roteiro. Trata-se do ônus que pagam, involuntariamente, aqueles que só têm como objetivo o bem comum.