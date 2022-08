Álbum de figurinhas gratuito no WhatsApp é golpe; veja como identificar a fraude

Da Redação

Analistas da empresa de segurança Kaspersky descobriram uma nova campanha falsa circulando no WhatsApp no Brasil. Trata-se de uma promoção que promete o novo álbum de figurinhas de futebol do momento, além de 400 figurinhas, de forma gratuita.

No entanto, o link direciona o indivíduo para páginas de sorteios possivelmente maliciosos e para inscrição em sites de apostas esportivas que contém sistema de afiliados. Isso gera dinheiro para os organizadores da campanha fraudulenta a cada inscrição.

Acesse e ganhe o álbum com mais 400 figurinhas é a mensagem inicial para o acesso da promoção do álbum de figurinhas de futebol do momento, com a promessa de envio imediato e um link para que a pessoa acesse, supostamente, o site da editora que produz os álbuns.

Após o redirecionamento do acesso, o usuário é levado para um questionário com perguntas básicas sobre o álbum e editora, contendo um alerta sobre o número de álbuns ainda disponíveis. A mensagem induz os participantes a agirem mais rápido para que não percam a chance de receberem o álbum e as figurinhas de graça.

Ao final, assim como golpes já vistos, o quiz solicita que o indivíduo compartilhe a mensagem com outros contatos para que continue participando da falsa promoção – prática que espalha a fraude para outras pessoas.

Após o compartilhamento, o usuário é redirecionado para diversos sites que exigem dados pessoais para cadastro em promoções suspeitas ou para inscrição em sites de apostas online que contém sistemas de filiação.

“Esses esquemas são pensados para enganar a vítima e fazer com que ela se inscreva em outros sites. Neste caso do álbum de figurinhas, a campanha é falsa pois visa que a pessoa se inscreva em sites de sorteios suspeitos ou em sites de jogos de azar”, , explica Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina. “Vale lembrar que os sites de apostas também possuem o esquema de afiliados, fazendo com que os criadores da campanha ganhem uma ‘comissão’ para cada inscrição de alguém que clicou em seu link compartilhado.”

Para evitar que alguém caia no golpe e compartilhe com mais pessoas, a Kaspersky recomenda: