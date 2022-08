Taxa anual do CPI da Alemanha acelera a 7,9% em agosto e supera expectativas

30/08/2022 | 09:45



A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha atingiu 7,9% em agosto, acelerando ante 7,5% em julho, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 30, pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado ficou um pouco acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam taxa de 7,8% neste mês. Em relação a julho, o CPI teve alta de 0,3% em agosto, em linha com o consenso do mercado. Fonte: Dow Jones Newswires.