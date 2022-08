Taxas de juros têm leve queda em meio a dólar fraco e deflação maior do IGP-M

30/08/2022 | 09:43



Os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 30, em sintonia com o dólar e após o IGP-M de agosto mostrar deflação maior do que a esperada. O índice de preços caiu 0,70% em agosto, mais que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast (-0,56%). No radar, está o leilão de NTN-B e LFT (11h) do Tesouro. Às 9h20 desta terça, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava a 11,82%, de 11,87% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2025 cedia para 12,05%, de 12,10%, e o para janeiro de 2024 caía para 13,13%, de 13,16% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2023 estava em 13,730%, na mínima, de 13,741%.