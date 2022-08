Rafa Kalimann diz que ela e José Loreto são fofos juntos: - A gente está naquela fase boa

30/08/2022 | 09:11



Rafa Kalimann foi a convidada do podcast PodDelas, e abriu o jogo sobre o seu relacionamento com José Loreto. O novo casal do mundo dos famosos assumiu o relacionamento no começo do mês de agosto após aparecerem juntos no evento em comemoração aos 80 anos de idade do cantor Caetano Veloso.

- A gente é muito fofo junto. A gente está naquela fase boa, e ele é muito humano, profundo. Todo mundo que tem acesso a ele fica muito aceso quando está perto dele. Ele é contemplativo, disse.

A influenciadora também comentou sobre a foto de 2007 que ela publicou recentemente em suas redes sociais:

- Vim para cá [São Paulo] por causa de um concurso de modelos, e ele ia palestrar nesse concurso, tinha acabado de fazer Malhação. Ele estava num bar da esquina da Ipiranga com o São João, amo que isso é uma música do Caetano, e pedi para minha mãe fazer uma foto. Ele foi superquerido. Eu adorava ele, achava ele gato, só que eu era muito novinha, não tinha malícia nenhuma. Era uma coisa de fã.

Rafa aproveitou para dizer que os dois começaram a relação no Domingão com Huck quando foram jurados de um quadro:

- A gente já tinha se falado muito rápido antes por amigos em comum. No Domingão, a gente se olhou e falou: ?Eita, está diferente?. Meu salto quebrou, ele catou meu pé e levou meu salto embora. Tem uma história de Cinderela contemporânea no meio.

Apaixonadíssimos, ela surpreendeu ao contar que tem uma pasta de fotos com o amado:

- Tem 966 fotos , juro pra vocês. A primeira foto é do dia 22 de junho, disse aos risos.

Além de falar sobre Loreto, Rafa também falou sobre a sua saúde e revelou preocupação após descobrir um cisto no cóccix:

- Eu tenho um cisto, e esse cisto inflamou ano passado [2021]. E ele não inflamava desde que eu tinha 16 anos. No cóccix. E eu fui no médico para ver sobre, porque sente muita dor, é complicado. E aí eu fui e falei: eu estou sentindo que ele está vindo. Eu conheço a dor. E ele falou: O seu corpo está inflamado. Eu falei: epa. Estou aqui com 29 anos com meu corpo inflamado a esse ponto? De um cisto querer vir para fora? Eu falo que o corpo responde tudo, ele mostra tudo para a gente, a pele mostra. Eu também tinha problema nela.

E, continuou:

- A pele mostra, o cabelo mostra, a unha mostra, o olho mostra, tudo mostra, o intestino mostra [se há algo errado]. Nosso corpo está o tempo aceso. Ele está dando sinais: ?Olha só, olha aqui para mim. Ei, estou aqui falando que não está legal. Tem alguma coisa errada.

Rafa ainda contou que tudo mudou após melhorar a alimentação e mudar alguns hábitos:

- Comecei a procurar médicos e fiz um super check-up, entende quais eram as coisas que me faziam mal, que eram inflamatórias para o meu corpo, [assim como] coisas que não eram tanto. Comecei a ir para esse lugar por questão de saúde. E aí vi minha disposição mudar, vi tudo mudar, encerrou.