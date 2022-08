Lexa revela que já agarrou Whindersson Nunes quando estava bêbada: Dei tapa na bunda e puxei cabelo

30/08/2022 | 09:10



Que babado! Lexa participou do podcast Poccast na última segunda-feira, dia 29. Na conversa descontraída com Rafa Ucmann e Lucas Guedez, a cantora lembrou de um episódio em que abusou um pouco das doses de álcool.

A esposa de MC Guimê estava na boate Tokyo, em São Paulo, ainda antes da pandemia, acompanhada de vários amigos, entre eles Luísa Sonza e Whindersson Nunes - que ainda eram casados. Na área de karaokê, a cantora decidiu aproveitar a noite com algumas doses de tequila.

- Eu comecei a virar shots de tequila, virei mais de 18 shots de tequila pelo que me contaram. Achei que era o Lucas [Guedez], e que ele estava cantando no karaokê e vim assim, vim por trás e fiz assim ó, ela simulou uma encoxada enquanto falava. Aí vi que era o Whindersson com a Luísa. Amigo, meu álcool fez assim, passou na hora. Eu na hora falei: Eu achei que era o Lucas e sumi. Parei com os shots na hora, mas achei que era o Lucas, dei tanto tapa na bunda, puxei o cabelo, quando virou e era o Whindersson.

Segundo a cantora, a festa teria perdido o clima após o incidente, mas claro que ela não ia deixar por isso mesmo, né? Lexa ainda contou que, no outro dia, criou um grupo com Whindersson, Luísa, Pabllo Vittar e a atriz Lellê, para se desculpar sobre a situação e até hoje segue pedindo desculpas para o humorista - que parece já ter esquecido do que aconteceu.

Eita!