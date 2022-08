Parque Estadual Serra do Mar completa 45 anos com desafios para a preservação

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



30/08/2022 | 08:46



O Parque Estadual da Serra do Mar celebra hoje 45 anos de sua criação, por decreto do governo de São Paulo, e mantém viva sua principal missão, que é assegurar proteção à fauna e à flora. De acordo com dados da Fundação Florestal, que administra o espaço, 28,44% do território de São Bernardo e 2,28% do território de Santo André – região de Paranapiacaba – estão protegidos neste que é considerado o “maior corredor biológico da Mata Atlântica” no País, com área de 332 mil hectares distribuídos em 24 municípios.

No fim dos anos de 1970, o Grande ABC e todo o Estado viviam período intenso de crescimento econômico. Foi neste contexto que, de acordo com Diego Hernandes, diretor adjunto da Fundação Florestal, o parque estadual foi constituído. “Essa unidade de conservação nasceu em momento marcante da história de desenvolvimento de São Paulo, em que a industrialização e o avanço da urbanização estavam a todo o vapor. A criação do parque veio da necessidade de resguardar a terra, essa montanha, em meio ao crescimento das cidades”, explica.

O PESM (Parque Estadual da Serra do Mar) abriga 1.361 espécies animais e 1.265 de plantas. Entre os 111 mamíferos que vivem no espaço está a onça pintada, já avistada pelas equipes do parque, inclusive pelo sistema de monitoramento que está sendo implantado pela Fundação Florestal desde 2020. A unidade, que recebe anualmente investimentos que giram entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões, tem, entre os principais desafios, o combate à extração ilegal de palmito-juçara e a caça de animais, que é proibida por lei. “Infelizmente essa é uma realidade atual”, sinaliza Hernandes.

Entre janeiro de 2021 e agosto deste ano, em 1.330 operações de fiscalização ambiental, 67 ocorrências foram registradas. “Antes a principal preocupação era o avanço das cidades sobre a área de conservação. Hoje, o maior vetor de pressão na Serra do Mar é a extração vegetal e a caça ilegal”, pontuou o diretor adjunto do parque.

O Caminhos do Mar, gerido pela Parquetur, é um dos atrativos do Parque Estadual Serra do Mar aberto aos visitantes, com acesso por São Bernardo e Cubatão. O Diário publicou matéria sobre o espaço, e sua histórica Calçada do Lorena, na edição de 21 de agosto, no especial do Bicentenário da Independência – confira acessando pelo QR Code.

Atrações como cachoeiras e trilhas ecológicas no Grande ABC e em outras regiões do Estado podem ser visitadas pelo público. Informações estão disponíveis no site www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/pesm.