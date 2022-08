Pesquisa Ipec: Lula tem 38% nas capitais; Bolsonaro, 36%

29/08/2022 | 23:06



A diferença entre ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) diminuiu onze pontos porcentuais entre o eleitorado que mora nas capitais, mostra recorte da pesquisa eleitoral para presidente divulgada pelo Ipec (ex-Ibope) nesta segunda-feira, 29.

Lula foi escolhido por 38% dos eleitores das capitais, ante 36% que preferem Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) pontuou 9% e Simone Tebet, 3%. Na última pesquisa, o petista tinha 44% das intenções de voto no segmento, o presidente, 31%, Ciro, 7% e Tebet 2%.

Essa é a primeira pesquisa voltada para a eleição presidencial realizada pelo Ipec após o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão e as sabatinas do Jornal Nacional, da TV Globo. O último levantamento havia sido divulgado no dia 15 de agosto.

Contratada pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 28 de agosto e entrevistou 2000 eleitores presencialmente. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01979/2022. A margem de erro no segmento não foi divulgada.