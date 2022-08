Serena Williams vence, adia aposentadoria e enfrentará Kontaveit no US Open

29/08/2022 | 22:55



Serena Williams entrou em quadra nesta segunda-feira sabendo que o duelo com a montenegrina Danka Kovinic, pela primeira rodada do US Open, poderia ser sua despedida das quadras, já que anunciou a decisão de se aposentar após o Grand Slam americano, do qual é hexacampeã. O adeus, no entanto, ficou para depois. Aos 40 anos, a lenda do tênis superou Kovinic, de 27, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, e avançou à segunda rodada.

Ex-número 1 do mundo e hoje fora do top 100, Williams terá pela frente uma das principais tenistas da atualidade: a estoniana Anett Kontaveit, segunda colocada do ranking da WTA. Kontaveit se classificou sem maiores sustos ao vencer a romena Jaqueline Cristian por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

Como havia a chance de ser o último jogo da carreira da grande estrela, a atmosfera no Arthur Ashe Stadium era de festa. A protagonista vestia uma roupa cheia de brilhos e até um tênis especial cravado com diamantes. Ao fim da partida, outra lenda do tênis, Billie Jean King, entrou em quadra para prestar uma homenagem.

"Obrigada por sua liderança e luta por igualdade, diversidade e inclusão. Especialmente para mulheres e mulheres negras. Mais do que tudo, muito obrigado por dividir sua jornada como cada uma de nós. Nós te amamos", disse a ex-tenista de 78 anos, dona de 12 títulos de Grand Slam, antes da exibição de um vídeo no telão. "Eu não esperava nada disso. Eu sempre tento fazer o melhor que eu posso. Eu me sinto muito confortável nessa quadra e tento fazer o melhor que eu posso", respondeu a homenageada.

Antes do desfecho emocionante, Serena jogou tão focada como sempre, dedicada a estender mais um pouquinho a carreira. Não começou muito bem, tanto que errou cinco saques no game inicial, mas três aces a levaram a começar vencendo. Segurou a vantagem e levou a virada por 3 a 2, mas, a partir daí, dominou a montenegrina e se recuperou.

Para isso, superou alguns problemas que teve nos saques e começou a construir um triunfo mais tranquilo, fechando a vitória parcial com dois aces e um saque não devolvido depois de salvar quatro break points. No segundo set, a americana viu a adversária dar trabalho nos games iniciais mais uma vez e cresceu conforme o tempo avançava. Chegou a estar perdendo por 2 a 1, mas virou e não perdeu mais a vantagem, até fechar o segundo set em 6/3, assim como o primeiro.

Com chances remotas de título no US Open, apesar da esperança, Serena deve encerrar sua carreira com a incrível marca de 23 troféus de Grand Slam, um recorde na Era Aberta do tênis, iniciada em 1968. Acima dela está apenas a australiana Margaret Court, que conquistou quase todos os seus 24 troféus antes da profissionalização do esporte.