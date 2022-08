Biden fará discurso no horário nobre sobre 'batalha' pela democracia

29/08/2022 | 21:07



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará um discurso no horário nobre "sobre a batalha contínua pela alma da nação" na quinta-feira, 1º de setembro, do lado de fora do Independence Hall, na Filadélfia, informou a Casa Branca nesta segunda-feira, 29.

Anunciado como um importante discurso pouco mais de dois meses antes das eleições de meio de mandato, Biden discutirá como a posição do país no mundo e sua democracia estão em jogo, disse a Casa Branca.

"Ele falará sobre o progresso que fizemos como nação para proteger nossa democracia, mas como nossos direitos e liberdades ainda estão sob ataque" e "... deixará claro quem está lutando por esses direitos, lutando por essas liberdades e pela nossa democracia".

Biden tem buscado cada vez mais retratar as eleições de novembro como uma escolha para os eleitores entre "republicanos ultra-MAGA" uma referência ao slogan de campanha "Make America Great Again" (Torne a América Grande Novamente, na tradução literal) do ex-presidente Donald Trump e democratas. Ele disse aos apoiadores na semana passada que tinham "que votar para literalmente salvar a democracia mais uma vez" e rotulou algumas ideologias republicanas como "semi-fascismo".

A NBC News foi a primeira a relatar os planos de Biden para o discurso.