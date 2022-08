Thiago Monteiro desencanta no US Open e Brasil vai à 2ª rodada após sete anos

29/08/2022 | 20:20



A quadra 4 do complexo do US Open deu sorte para o tênis brasileiro nesta segunda-feira. Logo depois de Bia Haddad ganhar com duplo 6 a 0 da croata Ana Konjuh, Thiago Monteiro enfrentou o eslovaco Alex Molcan e também estreou bem, vencendo por 3 a 1, parciais de 6/4, 4/6, 6/4 e 6/1, colocando o tênis masculino do País de volta à segunda rodada no masculino após sete anos. Desde Thomaz Bellucci em 2015 que um brasileiro não avançava no Grand Slam americano.

O jogo de Thiago Monteiro começou bastante equilibrado. Sem chances de quebras, os tenistas foram iguais até 5 a 4, quando o brasileiro aproveitou o segundo set point para fechar. Perder o saque e o set deixou Molcan desestabilizado.

Como rival "perdido", o brasileiro foi logo abrindo 3 a 0. Na pausa, Molcan não escondia a decepção por tantos erros. Respirou fundo e reagiu, igualando em 3 a 3. Thiago Monteiro começou a falhar em demasia e, sofreu quebra para empate em 1 a 1.

O terceiro set começou com Molcan abrindo 2 a 0. Thiago Monteiro falava sozinho, reclamava dos erros e tinha um 15 a 40 contra. O grito de "vamos, Thiago" veio como uma força extra para reação. Ele confirmou o ponto e irritou o eslovaco, que atirou a raquete no chão. Na sequência, quebra para empate e rival dando raquetadas na própria perna. Em nova chance de quebra, 6 a 4 para o brasileiro.

O quarto set foi todo de Thiago Monteiro, que quebrou duas vezes o serviço de Molcan e mostrando confiança no saque, encaixando diversos aces em sequência, fechou o confronto em 6/1. Até perdeu o primeiro match point, mandando para fora. Na segunda chance, contudo, não decepcionou, fechando com saque perfeito para ganhar pela primeira vez no US Open - agora tem triunfo nos quatro Grand Slans.

Na segunda rodada, na quarta-feira, o brasileiro terá pela frente o russo Karen Khachanov, que passou pelo americano Denis Kudla com 3/6, 6/1, 6/2 e 6/2.

A zebra passou longe no torneio masculino nesta segunda-feira. O canadense Félix Auger-Aliassime (6°) superou o suíço Alexander Ritschard com 6/3, 6/4, 3/6 e 6/3, enquanto o espanhol Pablo Carreño Busta (12) eliminou o austríaco Dominic Thiem com 7/5, 6/1, 5/7 e 6/3.

Já o australiano Alex de Minaur (18) passou sem sustos pelo croata Filip Krajinovic em sete diretos: 7/5, 6/2 e 6/3. O italiano Matteo Berrettini (13) não teve trabalho diante do chileno Nicolas Jarry, fazendo 6/2, 6/3 e 6/3. O suíço Stanislas Wawrinka abandonou quando perdia por 6/4 e 7/6 (9/7) para o francês Corentin Moutet.

TUNISIANA AVANÇA

Cabeça de chave 5, a tunisiana Ons Jabeur sofreu bastante com a torcida toda apoiando Madison Brengle, mas não se intimidou e confirmou o favoritismo com 7/5 e 6/2 sobre a americana. Mas os torcedores locais não ficaram só no lamento. Madison Keys (20) ganhou da ucraniana Dayana Yastremska por 7/6 (7/3) e 6/3, enquanto Cori Gauff bateu a francesa Leolia Jeanjean, com 6/2 e 6/3.