Reforço dos sonhos do Corinthians, Cavani fecha com o Valencia por dois anos

29/08/2022 | 17:35



O Corinthians gostaria muito de contar com o uruguaio Cavani em 2022. No começo do ano, se frustrou com a não liberação do jogador pelo Manchester United e disse que ia esperar até o meio do ano. Desta vez, a decepção ficou por conta da vontade do jogador em seguir na Europa. Nesta segunda-feira, o Valencia anunciou a contratação do centroavante de 35 anos por duas temporadas, para tristeza também de Botafogo e Boca Juniors, outros pretendentes.

Cavani havia deixado os clubes brasileiros esperançosos em sua contratação ao dar entrevista dizendo que poderia jogar no País, sem precisar quando isso aconteceria. Mas acabou mudando de opinião com o surgimento de algumas propostas para a permanência na Europa e acabou aceitando o desafio do Valencia.

"O Valencia CF chegou a um acordo para a contratação de Edinson Cavani para as próximas duas temporadas, até 30 de junho de 2024", anunciou o clube espanhol em suas redes sociais. "Um caçador em Mestalla", seguiu, confiante em muityos gols do uruguaio em seu estádio.

Disposto a melhorar suas campanhas na Espanha e voltar a fazer sombra aos gigantes do país, o Valencia confia muito em crescimento com Cavani. Sem títulos desde a Copa do Rei de 2018, a diretoria espera montar um time forte como o de 2004, campeão da Liga Europa e do Espanhol.

Cavani chegou sob enorme elogio na nova casa. "Edinson Cavani é um dos melhores atacantes do mundo, como comprovam seus recordes de gols. Ao longo de sua carreira, ele conquistou 25 títulos e comemorou gols onde quer que tenha jogado. Além disso, ele é um dos quatro jogadores que conseguiram marcar mais de cem gols em duas das cinco principais ligas europeias. Ele é um dos maiores artilheiros do século 21", elogiou o Valencia.