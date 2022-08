Rússia realizará exercícios de guerra conjuntos com China e outros países

29/08/2022 | 16:20



O governo da Rússia informou nesta segunda-feira, 29, que fará exercícios militares abrangentes no leste do país. O esforço envolverá forças da China, uma demonstração de laços cada vez mais estreitos entre Moscou e Pequim em meio as tensões com o Ocidente sobre a ação do Kremlin na Ucrânia.

O Ministério da Defesa russo disse que o exercício Vostok 2022 (Leste de 2022) será realizado de 1 a 7 de setembro em vários locais no Extremo Oriente da Rússia e no Mar do Japão. E envolverá mais de 50.000 soldados, mais de 5.000 unidades de armas, incluindo 140 aeronaves e 60 navios de guerra.

O ministério divulgou um vídeo de tropas chinesas chegando à Rússia em preparação para os exercícios, que serão conduzidos em sete campos de tiro no extremo leste da Rússia e envolverão tropas de várias nações ex-soviéticas, China, Índia, Laos, Mongólia, Nicarágua e Síria. O ministério disse que unidades de tropas aerotransportadas russas, bombardeiros de longo alcance e aviões militares de carga participarão junto com outras forças.

Ao anunciar o exercício pela primeira vez no mês passado, os militares russos enfatizaram que faz parte do treinamento de combate planejado que continua apesar da ação militar de Moscou na Ucrânia.