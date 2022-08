Lívia Andrade recebe proposta para continuar na Globo em 2023, diz colunista

29/08/2022 | 16:10



Parece que Lívia Andrade não tem data para se despedir da TV Globo. Depois de sua estreia no Domingão com Huck do último domingo, dia 28, a colunista Fábia Oliveira revelou que a apresentadora recebeu uma nova proposta da emissora - dessa vez para 2023.

Atualmente, ela faz parte do time do quadro Acredite em Quem Quiser, ao lado do padre Fábio de Melo e de Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo. Mas, se tudo der certo, em março de 2023, ela estará no Dança dos Famosos.

Ainda de acordo com a colunista, o salário atual de Lívia é de dez mil reais, muito inferior ao que ela ganhava no SBT, cerca de 35 mil reais. Mas, a ideia é que com a grande visibilidade na Globo, Andrade consiga fazer mais publicidades.

Será que ela fez uma boa troca?