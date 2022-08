Álbum da Copa do Mundo 2022: figurinha de Neymar é vendida a R$ 9 mil

Da Redação, com assessoria

O álbum da Copa do Mundo 2022 mal foi lançado e já está dando o que falar. As figurinhas raras do jogador brasileiro Neymar estão sendo vendidas no Mercado Livre a até R$ 9 mil. Isso se dá ao alto grau de dificuldade para encontrá-la e pelo ineditismo de apresentar uma imagem em movimento.

Porém, a figurinha de Neymar não é o único produto que chama a atenção pelo alto valor. A figurinha rara do português Cristiano Ronaldo está sendo vendida a R$ 9.999 na plataforma, enquanto a do argentino Lionel Messi é encontrada a R$ 9 mil. Também estão à venda cromos dos jogadores Jude Bellingham (Inglaterra) e Almoez Ali (Catar) por R$ 3 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Outro artigo muito valorizado na plataforma é o pôster autografado de Pelé, a R$ 4.699. E, já que o assunto é jogadores antigos, o saudosismo marca esse período e os álbuns de Mundiais passados também estão à venda a valores chamativos. Entre eles, é possível citar o álbum dos eventos de 2002 a R$ 5 mil e de 1998 a R$ 4.999, além de um kit que contempla os álbuns de 2006 a 2018 a R$ 4.199.