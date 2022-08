Ozzy Osbourne pretende deixar os EUA para voltar a morar na Inglaterra: Não quero morrer na América

29/08/2022 | 14:11



Cansado de ver tanta violência, Ozzy Osbourne revelou que vai deixar os Estados Unidos e voltar para a Inglaterra. Em entrevista ao The Observer, o músico explicou o motivo de querer vender a mansão de Los Angeles, local onde morou por mais de 20 anos, e retornar com a esposa, Sharon Osbourne, para o país natal.

Desmentindo os boatos de que a mudança estaria relacionada à saúde, Ozzy disse estar cansado de ver pessoas sendo assassinadas todos os dias.

- Sei que as pessoas pensariam ser isso, mas não é. A América mudou drasticamente. Não são os Estados Unidos da América mais. Não há nada unido. É um lugar muito estranho para viver agora. Tudo é ridículo pra c*****o* aqui. Deus sabe quantas pessoas morrem em massacres em escolas. Houve um tiroteio em Vegas naquele show... é maluco. Não quero morrer na América. Não quero ser enterrado na p***a do Forest Lawn [cemitério na Califórnia].

E continuou:

- Eu sou inglês. Eu quero voltar. Mas claro, se minha esposa quiser morar em Timbuktu eu vou com ela. Mas não, é hora de apenas retornar pra casa.