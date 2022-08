Filme com Daniel Radcliffe, Weird tem novo trailer divulgado; veja!

29/08/2022 | 14:10



Nesta segunda-feira, dia 29, a Roku lançou o mais novo trailer do filme Weird, que conta a história - com uma boa dose de fantasia - do famoso compositor norte-americano Weird Al Yankovic. Interpretando o artista, Daniel Radcliffe, conhecido por dar vida ao bruxo Harry Potter, aparece com roupas pra lá de exóticas no vídeo. Os produtores da obra a descrevem como uma biografia real e sem exageros sobre o maior músico do nosso tempo.

Mas as histórias que vão entrar na produção não são muito verdadeiras, levando em consideração a fama do cantor de não levar as coisas muito a sério. O que se sabe sobre o filme é que até mesmo um romance com Madonna foi retratado e tudo indica que isso seja invenção.

O longa-metragem, que tem como data de lançamento o dia 4 de novembro no canal de streaming Roku, conta também com os atores Quinta Brunson, Rainn Wilson, Toby Huss e Julianne Nicholson. O filme promete mostrar todas fases de Weird e suas maluquices feitas ao longo do tempo, desde seu começo como radialista.