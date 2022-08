Irina Shayk compartilha clique com Bradley Cooper e levanta rumores de reconciliação

29/08/2022 | 13:10



Juntos novamente? Na noite do último domingo, dia 28, Irina Shayk acendeu uma chama nas esperanças dos fãs ao compartilhar um clique com Bradley Cooper. No Instagram, a supermodelo exibiu uma série de cliques curtindo um momento relaxante na praia e ao lado de porcos. Para a surpresa dos seguidores, o astro surgiu posando de sunga e óculos de mergulho ao lado da ex-companheira.

Na legenda da publicação, a famosa poupou palavras e escolheu descrever os registros com um simples emoji de coração vermelho. Como era de se esperar, Irina recebeu uma onda de comentários de internautas suspeitando de uma possível reconciliação do ex-casal. Os dois namoraram entre os anos de 2015 e 2019, período durante o qual tiveram a pequena Lea De Seine Shayk Cooper, de cinco anos de idade.

Um dos seguidores expressou a felicidade em ver o ator e a modelo curtindo a companhia um do outro:

Alegria pura ver vocês dois sorrindo e rodeados por todos esses animais.

Já outro não fez rodeios ao perguntar:

Vocês voltaram?