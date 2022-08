AbriuAchouGanhou.com: Heineken dará cerveja grátis até outubro

Da Redação

Do 33Giga



29/08/2022 | 12:55



A Heineken iniciou a campanha Tampinha Premiada 2022, a qual poderá dar cervejas grátis para os clientes. Em seu website abriuachouganhou.com.br, é possível ver os detalhes da promoção (válida somente para maiores de 18 anos) e tirar dúvidas.

Entretanto, para participar é simples – como o nome indica, abriu a garrafa, achou a tampinha premiada e levou outra. O consumidor que achar a tampinha premiada em uma cerveja das marcas Eisenbahn, Amstel, Devassa, Schin, Kaiser e Glacial deverá informar o responsável do bar e trocar por outra, na mesma hora ou em qualquer outro ponto de troca.

A ideia da Tampinha Premiada 2022 vem para acelerar a cultura da utilização de embalagens retornáveis e complementar as iniciativas de sustentabilidade da empresa. Na compra de uma cerveja com embalagem retornável de 600ml ou 1L, das marcas participantes, consumidores têm a chance de ganhar mais uma cerveja.

São mais de 1 milhão de tampas premiadas e a promoção é válida até o final de outubro, em todos os bares parceiros do Grupo no Brasil.

Às vésperas do verão, o Grupo Heineken quer não só criar visibilidade e incentivar o uso das embalagens retornáveis, mas, também, ajudar os bares parceiros a incrementarem suas vendas. Por isso, além do benefício imediato para os consumidores, o bar em que a tampinha premiada for trocada, recebe a vantagem em dobro.

Em tempo: a promoção Tampinha Premiada 2022 é válida de agosto a outubro, apenas para embalagens retornáveis das marcas Eisenbahn, Amstel, Devassa, Schin, Kaiser e Glacial, em bares parceiros do Grupo Heineken.