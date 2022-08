UE prepara reforma estrutural de emergência no mercado de eletricidade

29/08/2022 | 12:30



A União Europeia (UE) está preparando uma "intervenção de emergência" e uma reforma estrutural do mercado de eletricidade do bloco, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"O salto dos preços de eletricidade estão expondo, por motivos diferentes, as limitações do nosso atual desenho do mercado...é por isso que estamos trabalhando agora em uma intervenção de emergência e em uma reforma estrutural do mercado de eletricidade", disse Von der Leyen nesta segunda-feira, durante conferência na Eslovênia.

No dia 9 de setembro, ministros de Energia da UE farão uma reunião de emergência para discutir a questão.