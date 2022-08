Sonia Abrão é internada com pneumonia bacteriana

29/08/2022 | 11:50



Sonia Abrão usou o Instagram no domingo, 28, para informar que está internada no hospital. Em uma imagem no leito, ela explicou estar tratando de pneumonia bacteriana, após contrair a bactéria com a covid, conforme disse ter sido diagnosticada pelo seu pneumologista.

"Como fui medicada com antibióticos na covid, a pneumonia não se desenvolveu, tanto que fiz tomografia do tórax e os pulmões estavam limpíssimos. Como zerei a covid em uma semana, a medicação foi suspensa e aí a pneumonia teve terreno livre pra atacar, perdi a voz e depois veio a tosse fortíssima", contou a jornalista.

Segundo ela, a condição ainda está no começo e poderia ser tratada em casa, como fez com a covid. "Mas como são necessárias doses altas de corticoide, que me provocam crises de arritmia, preciso ficar no hospital pra ser monitorada e evitar que isso aconteça", esclareceu.

Sonia relembrou que "ainda estamos na temporada de vírus e bactérias que provocam doenças respiratórias, que vão além da covid". "A pneumonia bacteriana é a bola da vez! Máscara ainda é nossa maior proteção! Sempre foi minha companheira, por isso fiquei quase três anos protegida, tempo que me permitiu tomar as doses de vacina e passar bem pela covid", finalizou.