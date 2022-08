Viagem para a Europa: 15 cidades incríveis para colocar no roteiro

Redação

29/08/2022



Para quem está programando uma viagem para a Europa, a revista Travel + Leisure divulgou um ranking com as 15 melhores cidades do Velho Continente para fazer turismo no momento. A lista faz parte do World’s Best 2022, prêmio baseado na opinião dos leitores das mídias online e impressas da publicação.

Florença, na Itália, está no topo da seleção, seguida por Istambul, na Turquia, e Sevilha, na Espanha. Além das melhores cidades da Europa, o World’s Best 2022 apontou quais são os melhores resorts do Caribe, as 25 ilhas que todo mundo merece conhecer, as melhores cidades da América Latina, o melhor hotel do mundo e os melhores resorts da América do Sul, entre outros levantamentos.

15 cidades para visitar em uma viagem para a Europa

Confira o ranking completo das melhores cidades do Velho Continente para fazer turismo no momento, segundo os leitores da Travel + Leisure. Colocar algumas delas no roteiro pode tornar sua viagem para a Europa ainda melhor.

Florença, Itália Istambul, Turquia Sevilha, Espanha Bodrum, Turquia Roma, Itália Liubliana, Eslovênia Lisboa, Portugal Porto, Portugal Cracóvia, Polônia Estrasburgo, França Madri, Espanha Viena, Áustria Edimburgo, Escócia Salzburgo, Áustria Córdoba, Espanha

O que fazer em Florença, na Itália

Florença, capital da Toscana, na Itália, é a cidade das artes, um dos berços do renascimento cultural. O destino não foi eleito à toa o melhor local para se visitar em uma viagem para a Europa.

Ali estão joias como a Piazza del Duomo, que funciona como o eixo central da cidade. Uma vez no pedaço, visite a Duomo de Santa Maria del Fiore, igreja do século 14, que foi uma das maiores obras de engenharia da Idade Média. Ao lado dela estão o Batistério e a belíssima Cappelle Medicee.

Depois, caminhe pela Via del Proconsolo e a Via del Corso. Já na Via Dante Alighieri, não deixe de conhecer a Badia Fiorentina, fundada em 978. O tour por Florença deve passar ainda pela Piazza della Signoria e pela Ponte Vecchio, outro ponto turístico imperdível.

Caso tenha tempo, aproveite para visitar os museus de Florença. É o caso do Uffizi, o museu de arte mais importante da cidade. De preferência, adquira os ingressos com antecedência para evitar filas. Ali estão obras de Caravaggio, Ticiano e Giotto, entre outros mestres. Destaque para o “O Nascimento da Vênus”, de Botticelli, e “A Sagrada Família”, de Michelangelo.

Outro museu que vale a visita é a Galleria dell’Accademia, famoso pela estátua Davi, de Michelangelo. Se sobrar pique, o museu Bargello tem esculturas e pinturas dos grandes mestres da Renascença, como Michelangelo.

Onde ficar em Florença

Veja quatro opções de hotéis em Florença que podem entrar em seu roteiro da viagem para a Europa:

Grand Hotel Villa Cora

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Villa Cora (@villacorahotel)

Dentro de um parque em uma colina de Florença, este hotel de luxo fica numa construção renascentista e tem afrescos no teto da recepção. Indicado para quem busca luxo.

—

Hotel L’Orologio

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel L’orologio Florence (@hotelorologio_florence)

Fica próximo da Santa Maria Novella e, portanto, permite fazer tudo a pé. Os quartos têm belas vistas da cidade. O custo-benefício, graças à localização, é bem interessante.

—

Hotel Calzaiuoli

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por fh55_firenze (@fh55_firenze)

Foi o hotel que escolhi para ficar. Está estrategicamente localizado entre o Duomo e a Ponte Vecchio, o que favorece muito passeios à pé. Há diversos restaurantes e lojas nos arredores. Os quartos são amplos e confortáveis. Vira e mexe, rolam altas promoções.

—

Hotel Romagna

Perto da Santa Maria del Fiore, é a melhor opção de hospedagem econômica e confortável no centro da cidade. Boa opção para quem deseja gastar um pouco menos e, mesmo assim, ficar bem localizado.

—

Outros hotéis em Florença

O prêmio World Best Awards selecionou também os melhores hotéis de Florença para quem busca luxo e sofisticação. Clique nos nomes para conferir mais detalhes:

—

Planeje sua viagem para a Europa

Quando planejamos nossas viagens para um ou mais países da Europa, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes. Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis. De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

Para quem vai à Europa, vale lembrar ainda que é obrigatório fazer um seguro viagem e é uma excelente ideia comprar um chip de viagem internacional. Dessa forma, você viaja com tudo regularizado e, como se não bastasse, tem acesso à internet em todos os países da região, mesmo fora do hotel.

Reserva de hotéis na Europa

A oferta de hotéis na Europa é ampla e vai desde campings, pousadas e bed and breakfasts até resorts luxuosos. Para escolher a melhor opção em cada país, usamos o Booking.com. No site, dá para ver preços, fotos, políticas (de cancelamento, horários de check in e check out, se serve café da manhã…) e, o principal, a opinião de pessoas que já ficaram no estabelecimento. A partir daí, fazemos reservas antecipadas com poucos cliques e só temos o valor descontado do cartão de crédito quando chegamos ao destino, o que torna tudo muito mais fácil.

Clique aqui para pesquisar e reservar hotéis na Europa.

Seguro viagem Europa

Seguro viagem é obrigatório em quase todos os países da Europa. Você precisa contratar o seu antes mesmo de sair do Brasil, para desembarcar no destino sem contratempos. A dica é consultar as principais operadoras no site Seguros Promo, que analisa de uma vez as melhores opções do mercado e retorna com os preços mais atraentes. Na hora de fechar o seguro viagem para a Europa, vai aqui uma dica e tanto para os leitores do Rota de Férias: use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem Europa.

Chip viagem Europa

Com um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone, sua viagem para a Europa ficará muito melhor. No Velho Continente, gostamos de usar o chip da America Chip, que permite pular de um país para o outro numa boa, muitas vezes sem sequer precisar ajudar qualquer tipo de configuração. Já usamos em destinos como Portugal, Alemanha, Suíça, Espanha, Inglaterra, Escócia, França, Croácia, Eslovênia, Grécia, Áustria, Eslováquia e até na Rússia.

Clique aqui para comprar seu chip viagem para os países da Europa.

Passagem aérea para a Europa

Quando pesquisamos passagens aéreas para a Europa, usamos o site Skyscanner. Motivos para isso não faltam. Para começar, ele analisa as principais companhias aéreas de uma vez e apresenta na tela os melhores valores. Além disso, dá para procurar por tempo de voo, conexão, analisar os preços mais baixos em um determinado período e até receber alertas caso novas ofertas apareçam.

Clique aqui para reservar e comprar passagens mais baratas para a Europa.

Aluguel de carro na Europa

Assim como ocorre no Brasil, a Europa conta com muitas empresas para alugar carro. Em vez de pesquisar uma por uma, porém, use o site Mobility. Com uma única pesquisa, ele compara as melhores opções no Velho Continente e exibe na tela os valores mais em conta. Dá para selecionar o tipo do veículos, escolher o seguro, apontar o local exato de retirada, devolver em outra cidade e muito mais.

Clique aqui para pesquisar e alugar um carro na Europa.

Tours, ingressos e transporte na Europa

O site Get Your Guide permite reservar tours, ingressos e transfers em diversos destinos da Europa, antes mesmo de você sair de casa, com toda a comodidade e segurança. Prático e visual, ele conta com ótimas ofertas.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers na Europa.