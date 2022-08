O brasileiro prefere os celulares Android. Mas por qual motivo?

Da Redação

O celular já se tornou uma extensão das pessoas e realmente ajuda muito no dia-a-dia por ter recursos que permitem que várias das necessidades e demandas sejam resolvidas de maneira muito mais rápida.

Além disso, os aparelhos podem ser utilizados como meio de comunicação rápida e também de diversão.

Várias dessas plataformas que prestam algum tipo de serviço fazem estudos para entender melhor o perfil de seus clientes e, foi possível verificar que a maioria dos brasileiros utilizam celulares com sistema Android.

Várias dessas plataformas que prestam algum tipo de serviço fazem estudos para entender melhor o perfil de seus clientes e, foi possível verificar que a maioria dos brasileiros utilizam celulares com sistema Android.

Crescimento do sistema Android no Brasil

O Android é um sistema operacional que está em cerca de 90% dos aparelhos no Brasil. O número é realmente incrível e isso impacta de diversas formas o mercado de tecnologia brasileiro.

O primeiro ponto no entendimento geral para que o Android seja tão popular, porém, não tem relação com a tecnologia. Os aparelhos que possuem o sistema Android costumam ser muito mais baratos que os aparelhos do sistema concorrente, o iOS, utilizado nos iPhones.

Com todos os impostos aplicados sobre aparelhos tecnológicos, um iPhone chega aos milhares de reais, o que acaba por excluir grande parte da população de ser um consumidor potencial do aparelho.

Um Android por outro lado pode custar 600 reais, como é o caso da linha de aparelhos iniciais da Samsung.

Qualidade x necessidade do sistema Android

Entendendo o ponto principal pela escolha, é possível passar para a segunda visão do usuário brasileiro quando se fala de um aparelho celular: a necessidade.

Muitos dos usuários utilizam o celular para o que hoje é chamado de “necessidades básicas”. As necessidades básicas incluem fazer chamadas, enviar mensagens em aplicativos relacionados, assistir vídeos e utilizar as redes sociais.

Essas necessidades na maioria das vezes conseguem ser supridas por aparelhos com um “valor baixo”, já que a maioria dos aparelhos, ainda que estejam na linha básica de produção de uma marca, consegue performar de forma segura essas funções.

A qualidade conta mais quando o usuário necessita utilizar o celular para itens relacionados ao trabalho, ou uma diversão mais específica, como é o caso das pessoas que jogam através dos aparelhos.

Nesse caso, normalmente a qualidade do aparelho Android precisa ser maior, já que apesar de serem bons, o sistema operacional é conhecido por travar quando está em uma versão mais básica.

Mudança de comportamento do brasileiro

O brasileiro é um dos que mais passam tempo na internet no mundo. Só nas redes sociais, estima-se que um brasileiro gasta em média 255 minutos diários, ou seja, mais de 4 horas todos os dias.

Sendo assim, os brasileiros começam a mudar o comportamento em relação ao tipo de internet que consome, por exemplo. É cada vez mais real o crescimento nos planos de internet móvel que permite mais horas de navegação.

Os computadores também estão se tornando obsoletos no dia-a-dia, sendo considerado mais um item de trabalho do que um item para necessidades pessoais.

Essas mudanças de comportamento mudam também a economia do país, principalmente quando se fala de redes de comunicação, disseminação de notícias e criação de novas formas de atingir clientes.

Os celulares Android são hoje o foco de grande parte das empresas quando se fala também na criação de suas páginas otimizadas. A prioridade da maioria das empresas é criar aplicativos para Android, até mesmo pelo preço do desenvolvimento desses aplicativos, que podem custar bem menos que um aplicativo criado para o sistema iOS.