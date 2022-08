Conheça quais são os atletas mais famosos do Brasil

Da Redação

O desempenho de atletas nos esportes pode levar seu país a se tornar mais conhecido. Nessa lista, estão reunidos nomes que elevaram o Brasil, ajudando a nação a ir muito além do carnaval e do samba.

Ayrton Senna

É considerado um dos melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Rain Man, como Senna é carinhosamente conhecido por seus fãs, participou das temporadas de 1984 a 1994, até que sua carreira foi interrompida por uma tragédia. O piloto foi morto na pista durante uma corrida, quando seu carro bateu em uma parede de concreto a velocidades superiores a 3.144 km/h, em 1º de maio de 1994.

Senna é lembrado pelos fãs por suas retumbantes vitórias. Ele foi três vezes campeão mundial (1988, 1990 e 1991).

Pelé

Brasileiro conhecido como o Rei do Futebol. Pelé estabeleceu um recorde que nenhum outro jogador atual no mundo conseguiu quebrar: venceu três vezes a Copa do Mundo com a equipe de seu país. Em 2000, os membros da FIFA o elegeram como “Jogador do século”. No mesmo ano, os membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) o reconheceram como o mais destacado jogador olímpico do século XX.

Após o fim de sua carreira, Pelé ajudou a promover o esporte no País. De 1995 a 1998, ele foi ministro do esporte em seu estado. Também recebeu a medalha de ouro do Brasil por suas extraordinárias conquistas no esporte.

Ronaldinho Gaúcho

Eleito Jogador do Ano da FIFA em 2004 e 2005 e vencedor da Bola de Ouro em 2004. Também conquistou o troféu da Liga dos Campeões na temporada 2005/2006.

Se tornou famoso por suas fintas excepcionais em campo. Os críticos, céticos sobre as conquistas emergentes do brasileiro, não podiam ficar indiferentes à sua técnica. Ronaldinho comparou repetidamente o futebol à dança. Ele sentiu que a confiança de um jogador em campo dependia de sua habilidade com a bola.

Gustavo Kuerten

Um dos jogadores de tênis brasileiros mais conhecidos. Conquistou inúmeros prêmios, incluindo três Roland Garros e 20 títulos de nível ATP ou Grand Slam, incluindo a Masters Cup de 2000 (atual ATP Finals). Gustavo Kuerten foi carinhosamente apelidado de “Guga” pelos fãs do esporte e entrou para a história como o brasileiro mais condecorado dos últimos anos. Encerrou sua carreira profissional em 2008.

Anderson Silva

Lutador de MMA que durante sete anos foi um fenômeno no UFC, prestigiado torneio misto de artes marciais. Anderson Silva pertencia à divisão de pesos médios e durante 10 lutas defendeu com sucesso seu título, se tornando famoso pela mais longa série de vitórias na organização. Ainda hoje é considerado o mais celebrado representante do esporte no Brasil.

Giba

O vôlei no Brasil foi fomentado por uma estrela: Gilberto Amauri Godoy Filho, mais conhecido como Giba. Ele jogou pela seleção nacional de 1995 a 2012. Em 2004, foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas. Já em 2008 (Pequim) e 2012 (Londres), levou para casa a prata. Além disso, o renomado jogador participou de oito campeonatos sul-americanos e 13 da Liga Mundial, além de três Campeonatos Mundiais.

Murilo Endres

Murilo Endres, ou simplesmente Murilo, é outro jogador de vôlei brasileiro. O atleta ainda joga com sucesso no clube local SESI-SP, mas ficou famoso por seu jogo brilhante pela seleção nacional. Participou do Campeonato Mundial, conquistando a medalha de ouro em 2006 e 2010. Na Copa do Mundo, conseguiu alcançar tanto o ouro (2007) quanto o bronze (2011).

Jaqueline Carvalho

A esposa de Murilo também jogou pela seleção nacional, vencendo a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2008 (Pequim) e 2012 (Londres). Além disso, as meninas ficaram em segundo lugar nos Mundiais de 2006 e 2010, com um resultado semelhante na Copa do Mundo de 2007. Em torneios de Grand Prix, sua equipe esteve entre as três melhores (2005, 2006, 2008), e uma vez ganhou medalhas de prata (2010).

Kaká

Kaká, Golden Boy, Ricky. Todos os apelidos foram dados ao jogador por seus torcedores. E por uma boa razão. Com ele, a seleção brasileira foi a melhor na Copa do Mundo de 2002. Além disso, com o X em campo, a equipe nacional conquistou segundo lugar na Copa Ouro da CONCACAF.