Veja como colecionar figurinhas do álbum virtual da Copa do Mundo 2022

Bianca Bellucci

Do 33Giga



29/08/2022 | 11:55



Os álbuns de figurinhas da Copa do Mundo fazem sucesso entre os fãs de futebol – e até com quem não é tão fanático pelo esporte. A brincadeira traz todas as seleções e os principais jogadores. Mais do que a versão física, no entanto, neste ano, é possível acessar o álbum virtual da Copa do Mundo 2022. Desta forma, o usuário pode abrir pacotes, colecionar cromos e trocar as figurinhas repetidas. Veja como ter o seu exemplar da Panini.

1. Acesse o site do álbum virtual da Copa do Mundo 2022 e clique no botão “Começa a jogar”.

2. Em seguida, será necessário confirmar seu país de origem. Selecione “Brasil” e aperte “Continuar”.

3. Automaticamente, você ganhará um pacote de figurinhas. Se quiser receber mais, será necessário fazer um cadastro na ferramenta. Para isso, selecione “Complete seus dados”.

4. Dê um toque em “Faça login ou cadastre-se agora”.

5. Crie uma conta ou faça login no FIFA+.

6. Digite seu apelido e clique em “Continuar”.

7. Pronto! Após finalizar o cadastro, você ganhará mais três pacotes e estará apto a colar e ganhar mais cromos. Novas figurinhas são cedidas a cada 16 horas ou após completar alguns desafios que existem na plataforma.

Na galeria, veja em capturas como acessar o álbum virtual da Copa do Mundo 2022. O tutorial foi realizado na versão desktop, mas você também pode fazer o passo a passo no aplicativo para Android – o programa para iOS ainda não foi liberado: