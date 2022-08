Ibovespa oscila em leve alta em cenário ainda negativo no exterior

29/08/2022 | 11:39



O mercado de ações tem uma manhã de negócios morna e o Índice Bovespa oscila muito próximo da estabilidade. O índice abriu em queda, mas recentemente passou a exibir ligeiro sinal de alta.

Na avaliação de Rodrigo Ashikawa, economista da Claritas Investimentos, os mercados internacionais nesta segunda-feira dão continuidade ao ambiente de sexta-feira, quando o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, promoveu um discurso duro de compromisso com a busca da meta de 2% de inflação nos Estados Unidos.

A linha mais dura também foi seguida por dirigentes do Banco Central Europeu (BCE), reforçando o viés pessimista para os mercados de ações.

"Essas sinalizações tornam o cenário externo difícil, mas aqui dentro o fluxo ajuda a sustentar a bolsa. Ainda internamente, o mercado fica à espera da definição das eleições, principalmente porque espera por definições no quadro fiscal, que a maior preocupação", disse a fonte.

Nos últimos minutos, o índice renovou máximas, mas em alta ainda bastante tímida. Contribuem para a leve aceleração os ganhos acima de 2% das ações da Petrobras.

Às 11h25, o indicador marcava 112.704,10 pontos, em alta de 0,36%. Petrobrás ON e PN subiam 2,16% e 1,90%, nesta ordem. Já Vale ON perdia 1,00%.

Nos noticiário desta manhã, destaque para os dados do mercado de trabalho formal, que registrou um saldo positivo 218.902 carteiras assinadas em julho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O saldo ficou abaixo da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, que apontava para a criação de 250 mil vagas.

Na avaliação do economista do Banco Original Eduardo Vilarim, mesmo que tenha ficado abaixo das expectativas do mercado, a criação empregos formais em julho é um resultado positivo, que corrobora a percepção de um mercado de trabalho ainda forte.