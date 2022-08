Sonia Abrão é internada com pneumonia bacteriana

29/08/2022 | 11:11



Sonia Abrão deu um verdadeiro susto em sua equipe, amigos, fãs e familiares ao compartilhar em suas redes sociais no último domingo, dia 28, que estava internada. Na publicação, a apresentadora está sentada em uma cama de hospital e na legenda da publicação não economizou para descrever o que estava acontecendo.

NO HOSPITAL!!! É isso, pessoal, desde ontem estou internada pra tratar pneumonia bacteriana! Hoje, o diretor, Elias, já recuperadíssimo da Covid, veio me visitar! O que aconteceu foi o seguinte: meu pneumologista acredita que contraí a bactéria juntamente com a Covid. Como fui medicada com antibióticos na Covid, a pneumonia não se desenvolveu, tanto que fiz tomografia do tórax e os pulmões estavam limpíssimos. Como zerei a Covid em uma semana, a medicação foi suspensa e aí a pneumonia teve terreno livre pra atacar, perdi a voz e depois veio a tosse fortíssima! Graças a Deus, tá ainda no começo, poderia tratar em casa - como foi com a Covid - mas como são necessárias doses altas de corticóide, que me provocam crises de arritmia, preciso ficar no hospital pra ser monitorada e evitar que isso aconteça! Vou avisando vcs do que for rolando, tá? Só não esqueçam que ainda estamos na temporada de vírus e bactérias que provocam doenças respiratórias, que vão além da Covid. E a pneumonia bacteriana é a bola da vez!!! Máscara ainda é nossa maior proteção! Sempre foi minha companheira, por isso fiquei quase três anos protegida, tempo que me permitiu tomar as doses de vacina e passar bem pela Covid!

E apesar do susto, a jornalista passa bem e rapidamente os fãs e outras celebridades foram até os comentários desejar uma ótima recuperação para ela.