Gil do Vigor demonstra felicidade porque vai poder tirar a primeira habilitação de motorista: Logo faço a prova teórica e vigoro

29/08/2022 | 11:10



Fiquem atentos, porque logo Gil do Vigor estará circulando pelas ruas com seu carro! Como você viu, Gil do Vigor retornou aos Estados Unidos para retomar seu PhD, mas essa não é a única novidade no famoso - ele também está fazendo aulas de direção. Nos Stories do Instagram, o economista surgiu todo feliz que logo poderá tirar a sua primeira habilitação de motorista:

A cara de quem dirigiu muito hoje! Motorista. Logo, logo faço a prova teórica e vigoro.

Abaixo, confira um vídeo do ex-BBB mandando ver atrás do volante enquanto a mãe se derrete por ele:

No dia 10 de agosto, ele anunciou que havia começado o processo para aprender a dirigir um carro e compartilhou registros das aulas.

Comecei as aulas de direção e já me sinto motorista profissional.