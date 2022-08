Fernanda Souza faz rara aparição com namorada para show de Sandy

29/08/2022 | 11:10



O show da Sandy, Nós, Voz, Eles aconteceu no último domingo, dia 28, e teve uma convidada para lá de especial: Fernanda Souza e a namorada, Eduarda Porto.

A foto foi postada no Instagram da atriz e na legenda ela ainda revelou que Sandy também é praticante de Reiki, uma técnica de transferência de energia para promover o equilíbrio do corpo.

Quando eu falo que fiquei estudando na pandemia, eu não estava sozinha! Primeiro encontro das reikianas!

Vale lembrar que Fernanda prefere manter o relacionamento com Eduarda de forma discreta, mas mostrou que as duas tem muita sintonia até na hora de escolher as roupas. No registro, o casal aparece usando a mesma estampa de bolinhas em diferentes peças de roupa.