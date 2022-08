Primeiro de Maio Futebol Clube celebra 109 anos em jantar dançante

Coluna Social



29/08/2022 | 11:05



Salão lotado com muito saudosismo e alegria para celebrar os 109 anos do Primeiro de Maio Futebol Clube Santo André. Com a presença de autoridades e associados, o presidente Mauricio Pereira Menezes ao lado de sua esposa, Rosi, recebeu os convidados com alegria estampada no rosto. “Temos muitos motivos para comemorar, mas o principal é estar entre pessoas tão queridas, que representam muito para nosso dia a dia”, comenta o comandante, mais conhecido como Mauricinho, que está no segundo mandato.

A noite reservou momento de agradecimentos para equipe, integrantes da diretoria, imprensa e incentivadores que sempre apoiam as atividades do clube.

O tom do salão ganhou ainda mais ritmo quando a Banda Faixa Nobre e a WA Produções Artísticas tomaram conta do palco. Sempre trazendo o tom lúdico com fantasias e muita disposição, levaram todos para dançar na pista. Inclusive, o prefeito e a primeira-dama, Paulo Serra e Ana Carolina, além de muitos outros casais, demonstraram a destreza para ‘pé-de-valsa’.

Depois vou contando para vocês as novidades da instituição, que passa por lançamento de quadra de beach tennis, espaço de gamers e muito mais.