Club & Casa realiza festa de premiação com show do cantor Jammil

Coluna Social



29/08/2022 | 10:57



Em números: 1.200 convidados, 80 premiados para capa do anuário e 13 na categoria black. Estes foram os pontos da festa do Club & Casa realizada em espaço na Capital. “Celebrar, antifragilidade e brasilidade. Essas são as palavras que nos marcam. Reunidos com os lojistas, arquitetos e designers associados, comemoramos por termos evoluído junto com os desafios e nos tornarmos melhores”, comenta o CEO, Thiago Sodré. A noite, que destaco também os looks maravilhosos de muitos convidados, foi embalada pelo cantor Jammil, que agitou até a madrugada.

Foto: Divulgação