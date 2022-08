VIX: 14 filmes inspirados em história real gratuitos no streaming

Da Redação

Do 33Giga



29/08/2022 | 10:55



O serviço de streaming gratuito ViX tem seleção de filmes inspirados em histórias reais. Na linha true crime, um dos gêneros mais procurados, as sugestões são:

A face de um anjo , com Cara Delevingne, sobre o assassinato de uma jovem britânica que chocou o mundo em 2007;

, com Cara Delevingne, sobre o assassinato de uma jovem britânica que chocou o mundo em 2007; A vítima perfeita , produção australiana que conta a história de Rachel Barber, uma estudante de 15 anos que desapareceu misteriosamente em Melbourne em 1999;

, produção australiana que conta a história de Rachel Barber, uma estudante de 15 anos que desapareceu misteriosamente em Melbourne em 1999; Cúmplices de um segredo ”, com o relato do crime de duas irmãs que mataram a mãe, em 2003, no Canadá,

”, com o relato do crime de duas irmãs que mataram a mãe, em 2003, no Canadá, Em busca de um assassino, sobre uma série de assassinatos não resolvidos no Texas.

Outros destaques da lista de filmes inspirados em histórias reais são:

Grandes Olhos , drama biográfico, dirigido por Tim Burton, sobre Margaret Keane, uma das artistas mais rentáveis dos anos 50 que, para provar a autoria de suas obras, teve que enfrentar legalmente o marido;

, drama biográfico, dirigido por Tim Burton, sobre Margaret Keane, uma das artistas mais rentáveis dos anos 50 que, para provar a autoria de suas obras, teve que enfrentar legalmente o marido; Faces da Verdade , com Kate Beckinsale, Matt Dillon, Vera Farmiga, baseado na história vivida pela agente da CIA, Valerie Plame, e a redatora do New York Times, Judith Miller,

, com Kate Beckinsale, Matt Dillon, Vera Farmiga, baseado na história vivida pela agente da CIA, Valerie Plame, e a redatora do New York Times, Judith Miller, Cordeiros e Carrascos que traz a saga de um advogado britânico ao assumir um difícil caso de um jovem de 19 anos acusado de assassinar a sangue frio sete sul-africanos negros.

Todo o conteúdo de filmes inspirados em histórias reais pode ser acessado de forma gratuita, sem a necessidade de criar uma conta/login. Basta baixar o app no seu dispositivo favorito, escolher o título e apertar o play. A plataforma também pode ser logada pelo site vix.com.

Confira a lista de filmes inspirados em histórias reais

A Vítima Perfeita

Suspense, Crime, Drama 2009 1h40m

A Vítima Perfeita

Guy Pearce, Miranda Otto, Ruth Bradley

A produção australiana de 2009, conta a história real de Rachel Barber, uma estudante de 15 anos que desapareceu misteriosamente em Melbourne em 1999.

A Face De Um Anjo

Crime, Drama, Suspense psicológico 2014 1h40m

A Face De Um Anjo

Daniel Brühl, Kate Beckinsale, Cara Delevingne

Em busca de uma nova chance, um cineasta fracassado resolve pesquisar um brutal assassinato de uma jovem na Itália. Mas coisas estranhas começam a acontecer enquanto ele busca pela verdade ao lado da jornalista que cobriu o caso. Baseado no livro: “Angel Face: Sex, Murder and the Inside Story of Amand Knox”.

Cúmplices de Um Segredo

Drama, Suspense, Crime 2014 1h40m

Cúmplices de Um Segredo

Abigail Breslin, Georgie Henley, James Russo

Baseado em uma história real! As inseparáveis irmãs Beth e Sandra, filhas de uma mãe alcoólatra estão cansadas de serem violentadas sexualmente pelo namorado de sua mãe. Então armam um plano para resolverem o problema e tornam-se cúmplices de um segredo.

Faces da Verdade

Crime, Drama 2008 1h50m

Faces da Verdade

Kate Beckinsale, Matt Dillon, Vera Farmiga

A repórter Rachel Armstrong escreve uma reportagem que divulga a identidade de um agente secreto da CIA. O governo dos EUA ordena que ela revele sua fonte, mas ela desafia o promotor especial e acaba presa.

Os Especialistas

Ação, Crime, Suspense 2011 2h

Os Especialistas

Clive Owen, Robert De Niro, Jason Statham

Neste filme baseado em uma história real, o ex-agente britânico Danny (Jason Statham) finalmente acha que aproveitará a sua aposentadoria em paz, mas logo descobre que antes terá de cumprir uma última missão: libertar o seu mentor, Hunter (Robert De Niro), que está nas mãos de seu inimigo, Spike (Clive Owen).

O Grande Roubo

Ação, Crime, Drama 2016 1h30m

O Grande Roubo

Michael McKell, Sidney Livingstone, Robert Putt

Em abril de 2015, a empresa Hatton Garden, especializada em cofres e segurança, localizada no submundo de Londres, foi vítima de um audacioso roubo milionário. Um grupo formado por criminosos idosos, chamados de Diamond Geezers, conseguiu entrar no cofre e realizar o que seria considerado o maior roubo da História do Reino Unido. Baseado em fatos reais.

O Super Lobista

Crime, Comédia, Biografia 2010 1h50m

O Super Lobista

Kevin Spacey, Ruth Marshall, Graham Greene

Um lobista inescrupuloso suborna para obter favores políticos e ganhar influência em Washington, D.C. Seu mundo desmorona quando as autoridades conseguem condenar tanto ele quanto seus apoiadores políticos.

Grandes Olhos

Biografia, Crime, Drama 2014 1h45m

Grandes Olhos

Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Huston

História de Margaret Keane, uma das artistas mais rentáveis dos anos 1950, graças aos seus retratos de crianças com olhos grandes e assustadores. Ela teve que lutar legalmente contra o próprio marido, que afirmava ser autor de suas obras.

Meu Filho Amado

Drama, Crime 2013 1h50m

Meu Filho Amado

Restin Burk, Kate Randall, Michael Willbanck

Depois de perder a custódia de seu filho, Cadon e Jess tomam medidas drásticas para restaurar sua família, contando com a ajuda de um amigo errático.

Hacker: Todo Crime Tem um Início

Crime, Drama, Suspense 2016 1h 30m

Hacker: Todo Crime Tem um Início

Callan McAuliffe, Lorraine Nicholson, Daniel Eric Gold

Em uma família de imigrantes com muitos problemas financeiros, Alex se volta para o comércio online ilegal em busca de dinheiro rápido. Mas ele não contava que acabaria sendo abordado pelo hacker mais procurado do FBI.

Cordeiros e Carrascos

Crime, Drama, Suspense 2016 1h45m

Cordeiros e Carrascos

Andrea Riseborough, Steve Coogan|Inge Beckmann, Robert Hobbs, Deon Lotz

Um advogado britânico assume o difícil caso de um homem de 19 anos acusado de assassinar a sangue frio sete sul-africanos negros. Inspirado em uma história real.

Um nome na lista

Suspense, Crime 2006 1h39m

Um nome na lista

Danny Huston, Diego Luna, Paz Vega

Em 1948, Orson Welles tem a oportunidade de se infiltrar no submundo do crime para investigar o assassinato do padrasto de uma atriz em Roma.

Victor

Biografia, Drama, Crime 2015 1h 49m

Victor

Patrick Davis, Lisa Vidal, Jose Zuniga

No começo de 1960, Victor e sua família se mudam de Porto Rico para o Brooklyn, em busca de uma nova vida. O sonho americano desaparece rapidamente quando eles enfrentam necessidades em NY.

Em Busca de um Assassino

Crime, Drama, História 2011 1h45m

Em Busca de um Assassino

Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain

Um detetive de Nova York chega a uma pequena cidade do Texas para ajudar na investigação de uma série de assassinatos misteriosos.

ViX está disponível via web, em aplicativos para celular (via App Store e Google Play), e em aparelhos de TV conectada (como Roku, ChromeCast, Apple TV e Amazon Fire Stick). Não é necessário nenhum cadastro ou assinatura para baixar. Para abrir a plataforma na web, basta acessar www.vix.com.