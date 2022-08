Odamar Versolatto tem obras expostas em São Bernardo

Coluna Social



29/08/2022 | 10:15



São Bernardo recebe o artista plástico Odamar Versolatto com sua exposição Inocência Perdida. Nas telas, o despertar sobre a percepção do mundo, entre fatores positivos e negativos do conhecimento e das descobertas. O profissional recepcionou convidados em coquetel badaladíssimo de pré-lançamento, no Studio 483, da Rua Jurubatuba, onde as obras ficarão expostas até dia 10. Vale dizer que o renomado está entre nossa região, Estados Unidos e Europa, onde traz na bagagem conceitos que perpetuam diversos quadros que embelezam paredes de vários colecionadores de arte da região.