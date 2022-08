Mirante Sampa Sky: vidro trinca e plataforma é interditada no centro de SP

29/08/2022 | 10:30



Uma das cabines de vidro do Sampa Sky, famoso mirante localizado no centro da capital paulista - que oferece vista de 360° da cidade a 150 metros de altura -, foi interditada na quarta-feira passada, 24, após o piso apresentar trincas. Nas redes sociais, visitantes compartilharam imagens antes e após o acontecido. Alguns dizem ter se assustado com o barulho provocado. Imediatamente, o deque foi interditado por funcionários da empresa. A outra plataforma permaneceu funcionando normalmente.

Nas redes sociais, a jovem Ketany Santos, de 23 anos, que estava no dia do ocorrido, postou um vídeo mostrando pessoas na cabine de vidro antes e logo após as trincas, quando funcionários estavam isolando o local.

Outros internautas também relataram o susto com o barulho provocado e questionam possíveis motivos para as trincas no piso de vidro.

Em comunicado, o Sampa Sky afirmou que uma camada de vidro de uma das plataformas trincou por motivo "adverso", mas não havia perigo. Reparos serão feitos nesta semana.

"Uma camada de vidro de um de nossos decks trincou por motivo adverso. Esclarecemos que esse fato não representa nenhum perigo - já que temos todo o reforço presente na estrutura. Essa camada superficial já está sendo trocada. E semana que vem o novo vidro já estará instalado. Tenham a certeza de que nossa prioridade sempre será a segurança, para que todos curtam o espaço, a experiência e a vista da cidade", disse, em nota, nas redes sociais. A estrutura, segundo a empresa, é capaz de suportar até 50 toneladas.

O Sampa Sky também afirmou que uma empresa especializada cuida periodicamente da manutenção.

"Desde o início de nossas operações sempre reforçamos a segurança dos mirantes do Sampa Sky - são quatro camadas de vidro de 10mm e três camadas de PVB estrutural. Temos uma equipe de especialistas que periodicamente faz toda a manutenção - justamente para que os visitantes tenham a certeza de que estão seguros para 'andar nas alturas' sobre as ruas de São Paulo", ressaltou.

Mirante com chão de vidro

Inaugurado em 8 de agosto de 2021, o Sampa Sky fica localizado na Rua Pedro Lessa, 110. As cabines de vidros se estendem para fora do edifício e permitem ver não só o horizonte, mas também o que está embaixo. Enquanto o deque leste oferece a Avenida Prestes Maia, o deque sul conta com vista do Vale do Anhangabaú sobre o Viaduto Santa Ifigênia.

Inspirado no Sky Deck de Chicago, que fica no 103º andar da Willis Tower, a 412 metros de altura, o Sampa Sky fica no 42º andar do Mirante do Vale. O preço do ingresso varia de R$ 40 a R$ 100. Crianças menores de 7 anos não pagam.

A atração já recebeu mais de 150 mil visitantes. Recentemente, a empresa divulgou a ampliação do seu espaço de 700 m² com a construção de mais dois mirantes ainda neste ano. O objetivo é que as novas plataformas de vidro tenham vista panorâmica para as zonas norte e oeste da capital paulista.