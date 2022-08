Setor de serviços puxa geração de empregos no Caged de julho

29/08/2022 | 10:20



A abertura líquida de 218.902 vagas de trabalho com carteira assinada em julho no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 81.873 postos formais, seguido pela indústria geral, que abriu 50.503 vagas.

Já o comércio gerou 38.574 vagas em julho, enquanto houve um saldo de 32.082 na construção civil.

Na agropecuária foram abertas 15.870 vagas no mês.

Unidades da Federação

No sétimo mês do ano, todas as 27 Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho foi novamente registrado em São Paulo, com a abertura de 67.009 postos de trabalho.

Já o menor saldo foi o do Espírito Santo, que registrou a criação de 27 vagas em julho.

Salário médio

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada chegou a R$ 1.926,54 em julho. Comparado ao mês anterior, houve acréscimo real de R$ 15,31.