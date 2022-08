Paulo André resgata cachorro, mas encontra os donos: Valeu, parceirinho

29/08/2022 | 10:11



No último domingo, dia 28, Paulo André contou aos seguidores que resgatou um cachorrinho e pediu ajuda para escolher o nome do novo membro da família. Apesar de estar super animado em acolher um novo pet, o atleta descobriu que ele já tinha donos e precisou o devolver para seu lar original. Nos Stories do Instagram, o ex-BBB revelou como encontrou o bichinho:

- A história desse cachorro é muito maneira. A Nine, essa levada, está com mania de fugir. O portão abre e ela sai correndo. Ontem ela saiu fora e esse cachorro apareceu do nada. A Nine saiu e ele entrou, foi até uma substituição. Ele estava muito sujo e assustado, entrou debaixo do carro e ficou quietinho. Pegamos ele, demos os primeiros cuidados, um banho e vimos se ele tinha algum machucado. Aparentemente está tudo certo com ele, é o novo integrante da família. Não tem nome, a gente até tentou chegar em um, mas não conseguiu. Vou deixar a caixinha de perguntas. Se tiver um nome maneiro, uma ideia legal, manda aí que vai ajudar.

Após uma seguidora ressaltar que o cachorrinho poderia ter fugido e pertencer a alguma outra família, P.A pediu que o dono entre em contato com ele caso reconheça seu amigo de quatro patas. Felizmente, eles apareceram em questão de algumas horas e o famoso exibiu o momento do reencontro nas redes sociais.

- O dog reencontrou o lar dele, estou muito feliz em ter encontrado a pessoa que perdeu. Inclusive, o rapaz é um dos músicos do Samba Sou, o grupo de pagode daqui que sou muito fã e sou super amigo da rapaziada. Obrigado todo mundo que mandou as ideias, mas ele já tem um nome, Chicão, e está com a família dele.

No Twitter, Paulo André publicou uma foto ao lado do animalzinho e escreveu:

Última foto com ele. Valeu, parceirinho.