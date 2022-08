Vem shade aí? Taylor Swift anuncia lançamento de música para o mesmo dia do aniversário de Kim Kardashian

29/08/2022 | 10:11



Ela está de volta! Taylor Swift anunciou na madrugada desta segunda-feira, dia 29, seu futuro lançamento, o álbum Midnights. Mas parece que os fãs não estão ansiosos apenas para aproveitar o talento da cantora, eles também ficaram com uma pulga atrás da orelha por causa da data escolhida: 21 de outubro, mesmo dia do aniversário de Kim Kardashian.

Se você acompanha a artista ou a socialite deve se lembrar que as duas entraram em conflito seis anos atrás, quando Kanye West lançou a música Famous, em que alegava que ele teria sido responsável por fazer a loira famosa, na letra ele canta:

Eu sinto que eu e a Taylor [Swift] ainda podemos fazer sexo. Por quê? Eu fiz aquela v***a famosa.

Na época, West garantiu que tinha recebido a benção de Swift, mas a loira não gostou nadinha de ser xingada pelo rapper e anunciou que não tinha autorizado a utilização do seu nome na canção. Ainda em 2016, Kanye e Kardashian eram um casal, e claro que a modelo não poderia deixar o amado sair como mentiroso nessa história, né? Kim usou seu SnapChat para divulgar um vídeo que gravou da conversa que o ex-marido teve com a cantora de Look What You Made Me Do. No registro é possível ver que o rapper leu a letra para Taylor e incluiu o verso polêmico.

No próximo capítulo dessa história, a loira divulgou uma nota dizendo que não sabia que seria chamada de aquela v***a. Kim depois acabou a chamando de cobra.

Midnights será lançada dia 21 de outubro, mesmo dia do aniversário de Kim Kardashian, e os fãs esperam que pelo menos uma das músicas relembre essa treta entre as duas. Será que vem?